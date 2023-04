Magic Moments Philipp Boy will bei „Let’s Dance“ „blank“ ziehen

Für den neuen Tanz musste er sich seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen, schreibt der ehemalige Profi-Turner weiter und macht dabei auch noch eine Ankündigung: „Ich habe für mich persönlich beschlossen, blank zu ziehen“, so Philipp Boy. Doch natürlich meint der 35-Jährige das nicht auf körperlicher, sondern auf emotionaler Ebene. Er will seine Fans „tief in mein Leben und meine Gefühlswelt“ mitnehmen. Er hoffe, dass sein Mut in der nächsten Sendung auch belohnt wird.