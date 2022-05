Aktuelle Corona-Zahlen des RKI : Inzidenz im Saarland geht kontinuierlich zurück – Nur noch ein Landkreis liegt über der 400er-Marke

Saarbrücken/Berlin Die Zahl der Ansteckungen mit dem Corona-Virus geht weiter zurück. Die Inzidenz sinkt in allen Landkreisen. Das Bundesland steht zurzeit besser da als der Durchschnitt in Deutschland. Allerdings registriert das Robert-Koch-Institut (RKI) weitere Todesfälle.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwoch, 18. Mai, 655 neue Infektionen mit dem Corona-Virus im Saarland, am Tag zuvor waren es 600. Seit Beginn der Pandemie sind 311 568 Infektionen aufgetreten. Das RKI verzeichnet drei weitere Todesfälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, auf 1666. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 359,1. Am Vortag lag sie bei 396,1.

Corona-Inzidenz: Entwicklung in den Landkreisen

In allen Landkreisen sinkende Inzidenz. Neunkirchen ist die Region mit dem niedrigsten Wert (308). Den höchsten Wert hat das St. Wendeler Land (434,9).

Die meisten Gesundheitsämter melden am Wochenende keine Zahlen ans Institut. Darum sind die Angaben zu Wochenbeginn auch nur eingeschränkt aussagekräftig. Nachmeldungen verzerren zudem die aktuelle Darstellung auch am Dienstag. Einfluss hat dies ebenfalls auf die Angaben in ganz Deutschland.

Die Corona-Zahlen für Deutschland

Das RKI gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 407,4 an. Am Vortag lag der Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche bei 437,6.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 72 051 Corona-Neuinfektionen und 174 weitere Todesfälle innerhalb eines Tages.

Vergleiche der Daten sind auch hier wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.