„Give Peace a Chance“ zum Einstieg : Finale des Eurovision Song Contest in Italien gestartet

Finale des Eurovision Song Contest in Italien gestartet

Turin Im italienischen Turin hat am Samstagabend das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) 2022 begonnen.

Zu Beginn wurde der John-Lennon-Klassiker „Give Peace a Chance“ (Gib dem Frieden eine Chance) angespielt. 1000 Musiker spielten und sangen den Song auf einem großen Platz in Turins Innenstadt. In der ESC-Halle klatschten und sangen die 7000 Zuschauer den Text dann in einem riesigen Chor.