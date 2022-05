Schlechte Prognose für Deutschland : ESC 2022 Wettquoten: Das sind die Favoriten der Buchmacher

Update Der Eurovision Song Contest 2022 findet in Turin statt. Deutschland ist zwar im Finale gesetzt, doch Sänger Malik Harris erwartet laut den Buchmachern ein Debakel. Wer sind die Favoriten auf den ESC-Titel? Die Wettquoten im Überblick.

ESC 2022: Ukraine ist der Favorit der Buchmacher

Für den ESC 2022 in Turin sehen die Wettanbieter die Ukraine als klaren Favorit. Das liegt dabei nicht zwangsläufig an der Band Kalush Orchestra mit ihrem Song „Stefania“. Vielmehr spielt auch der Angriffskrieg Russlands in die Bewertung mit ein. So wird erwartet, dass sich die TV-Zuschauer mit der Ukraine solidarisieren und sie zum Gewinner küren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ein Bandmitglied in der Ukraine geblieben ist, um sein Land zu verteidigen.