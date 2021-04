Saarbrücker Heavy-Metal-Band : Neues Powerwolf-Album am 9. Juli, Tour im Oktober

Foto: Napalm Records

Saarbrücken Powerwolf, der seit einiger Zeit kommerzielle erfolgreichste Musik-Export des Saarlandes, kündigt ein neues Album an: Die Saarbrücker Heavy-Metal-Band veröffentlicht am 9. Juli „Call of The Wild“, für Oktober ist eine internationale Tournee mit 18 Konzerten geplant – mit Auftritten unter anderem in Zürich, Barcelona, Madrid, Paris, Amsterdam, London, Prag und Wien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von tok

In Deutschland spielt die Band ihre „bis dato größte und epischste Produktion“, wie sie verspricht, in Städten wie Frankfurt, München, Oberhausen und Stuttgart – Saarbrücken steht zumindest bei dieser ersten Tour zum Album noch nicht auf dem Plan.

Foto: Tobias Keßler 12 Bilder Powerwolf-Konzert in der Saarlandhalle