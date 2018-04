Tengelmann-Chef seit Samstag in Skigebiet vermisst

(dpa) Der geschäftsführende Gesellschafter der Tengelmann-Gruppe, Karl-Erivan Haub, wird seit Samstag in einem Skigebiet an der schweizerisch-italienischen Grenze vermisst. Das bestätigte eine Tengelmann-Sprecherin am Dienstagabend. „Die Suche läuft auf Hochtouren, wir tun alles, um ihn zu finden“, sagte sie. Der 58 Jahre alte Haub war demnach als Skitourengeher unterwegs und von einer Skitour am Matterhorn nicht mehr zurückgekehrt.