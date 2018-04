Klopp bezwingt Guardiola, Rom wirft Barcelona raus

Der AS Rom entzauberte zeitgleich den haushohen Favoriten FC Barcelona und zog erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale ein. Die Mannschaft von Trainer Eusebio Di Francesco bezwang den viermaligen Champions-League-Sieger nach einer fantastischen Leistung 3:0 (1:0) und egalisierte das 1:4 aus dem Hinspiel. Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko brachte die Gastgeber in der sechsten Minute in Führung. Daniele De Rossi, der in der 58. Minute einen Foulelfmeter verwandelte, und Kostas Manolas in der 82. Minute sorgten dann für das Wunder. Die beiden hatten im Hinspiel jeweils mit Eigentoren zu der Pleite in Nou Camp entscheidend beigetragen.