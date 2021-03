Programmiersprache Nepo : Kinderleichter Einstieg in die digitale Welt

Kinderleichter Einstieg in die digitale Welt

Das Programm Nepo soll Kinder spielerisch an die Programmierung von Software heranführen. Foto: Getty Images/iStockphoto/monkeybusinessimages

Sankt Augustin Nepo führt kleine und große Technik-Fans spielend in die Kunst des Programmierens ein.

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Diese bekannte Redewendung gilt auch für Kinder, die sich mit der Programmiersprache Nepo beschäftigen. Sie wurde vom Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) im Rahmen der 2002 gegründeten Initiative „Roberta – Lernen mit Robotern“ entwickelt. Das Ziel des Ausbildungskonzeptes: bei Kindern und Jugendlichen das Interesse für Technik, Naturwissenschaften und Informatik zu wecken. Das Herzstück ist seit 2014 Open Roberta – eine Programmier-Software, die mit grafischen Elementen Kindern beibringen soll, wie sie Roboter und Mikrocontroller mithilfe der Programmiersprache Nepo steuern können. Der Name ergibt rückwärts gelesen das englische Wort open, das deutsch „offen“ bedeutet und auf die freie Verfügbarkeit und die kostenlose Nutzung hinweist. Die Entwicklung von Open Roberta wurde durch Google.org finanziert.

Nach diesem Grundprinzip funktioniert Nepo sowohl im Anfänger- als auch im Fortgeschrittenen-Modus. Block für Block entsteht ein Programm, das sich jederzeit über die Simulationsfunktion überprüfen lässt. Die Blöcke sind dabei in Kategorien unterteilt, zum Beispiel „Aktion“, um Motor, Anzeige, Statusleuchte und Lautsprecher zu steuern. Spannend wird es in der Kategorie „Kontrolle“, mit deren Hilfe der Programmablauf gesteuert werden kann. So kann der Roboter eine Aktion mehrmals wiederholen oder eine Pause für einen vorgegebenen Zeitraum einlegen. Zudem lassen sich auch Sensoren programmieren oder mathematische Gleichungen einfügen, um den Roboter als Rechner zu verwenden.