Festo Lernzentrum Rohrbach : Wo Luft eine schwere Kugel anheben kann

Rohrbach Die „Leuchtkäfer“ der Rohrbacher Kita Regenbogen waren zu Gast im Festo Lernzentrum.

Beim Besuch im Festo Lernzentrum zeigen sich die Kinder sehr interessiert und auch recht lebhaft. Anders als die Vorschüler in den vergangenen Jahren kennen sie Simon Kiefer noch gar nicht. Er gibt ihnen einige Informationen zum Unternehmen und im Rahmen eines kurzen Videos sehen sie, wie Festo-Produkte beispielsweise in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden. Dass Brezeln mit einer Schlingmaschine in Form gebracht werden können, hat sie dann doch sichtlich überrascht. In der Lehrwerkstatt erlebten sie schließlich live, was mit Luft so alles möglich ist. Vom Jonglieren eines Tischtennisballes über Luftballon aufpusten mittels eines speziellen Steppers bis hin zum Anheben einer 5-Kilo-Kugel dürfen die kleinen „Leuchtkäfer“ alles ausprobieren. Ein Höhepunkt ist in jedem Jahr der pneumatisch angetriebene Roboter, der auf die Kinder zugeht und dabei freundlich in die Runde lächelt. Auch dass man gegen eine Maschine „Schnick Schnack Schnuck“ spielen kann, kommt offensichtlich sehr gut an.