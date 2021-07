Womit Microsoft und Facebook programmieren : Saar-Informatiker verbessert Programmierspache Rust

Ralf Jung ist Doktorand der Universität des Saarlandes und forscht am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken. Foto: Timo Mann

Saarbrücken Der saarländische Informatiker Ralf Jung hat die beliebte Programmiersprache Rust noch sicherer gemacht. Für diesen Beitrag wurde er nun mit hochrangigen Informatik-Auszeichnungen bedacht.

Ralf Jung, Doktorand der Universität des Saarlandes und Forscher am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken, hat für seine Dissertation mehrere international renommierte Preise erhalten. Jung leistet darin einen Beitrag zur Sicherheit der Programmiersprache Rust, die von kleinen Startups als auch von großen Tech-Konzernen wie Microsoft, Google, Amazon, Dropbox und Facebook für die Entwicklung von Betriebssystemen, Webbrowsern und anderen sicherheitskritischen Anwendungen eingesetzt wird. Das teilte die Universität des Saarlandes mit.

Für seine Dissertation unter dem Titel „Understanding and Evolving the Rust Programming Language“ erhielt Jung eine von zwei „Honorable Mentions“ für den „Dissertation Award“ der Association for Computing Machinery (ACM). In der Begründung heißt es: „Durch Jungs führende Rolle und sein aktives Engagement in der ‚Rust Unsafe Code Guidelines' Arbeitsgruppe hat seine Arbeit bereits tiefgreifende Auswirkungen auf das Design von Rust und wesentliche Grundlagen für die Zukunft der Programmiersprache gelegt.“