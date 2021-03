Fake SMS : Falsche Paket-SMS infiziert Smartphones

Berlin/Hannover „Keine Links aus Mails oder SMS unbekannter Absender öffnen!“, mahnen Verbraucherschützer regelmäßig. Wer sich kürzlich bei einer angeblichen Paket-Benachrichtigung nicht daran gehalten hat, muss nun aktiv werden.

Wer eine solche Kurznachricht bekommt, sollte sie am besten direkt löschen. Besitzer eines Smartphones mit dem Betriebssystem Android, die sie erhalten und auf den Link geklickt haben, sollten hellhörig werden. Besonders wenn sie massenhaft versendete SMS in ihrem Nachrichtenverlauf oder auf ihrer Mobilfunkrechnung entdecken, die mit hohen Kosten verbunden sind. Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Nutzer mit einem Klick auf den Link in der SMS die Installation eines Trojaners ausgelöst hat, der nun teure SMS verschickt etwa an Sonder- und Premiumnummern oder in außereuropäische Länder.