Anfrage des Heeres : Airbus der Bundeswehr fliegt tief über Katastrophengebiet im Ahrtal

Berlin/Nürburgring Die Bundeswehr fliegt am Donnerstagmorgen mit einem Airbus tief über das Ahrtal.

Das kündigte die Bundeswehr am Mittwochabend auf dem Nürburgring an. Das im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen stationierte Flugzeug solle mit Hilfe von Wärme- und Infrarotkameras neue Erkenntnisse und Daten über das Flußbett nach dem Hochwasser liefern. Es handle sich um ein Open-Skies-Beobachtungsflugzeug.

Die Luftwaffe hatte bereits am Mittwoch mit einem Spezialflugzeug bei einer genaueren Bewertung der Unwetterschäden im Westen Deutschlands geholfen. Ein Tornado-Aufklärungsflugzeug habe das Gebiet der Eifel bei Ahrweiler am Mittwoch überflogen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.