Herbert Binkert feiert heute seinen 95. Geburtstag

Binkert spielte in der sechsjährigen Zeit des Saarlandes als eigenständiges Mitglied des Weltverbandes Fifa zwölf Mal in der saarländischen Nationalmannschaft, darunter auch in der WM-Qualifikation gegen Deutschland beim 1:3 1954 in Saarbrücken.

Der Karlsruher kam 1942 im Zweiten Weltkrieg nach Saarbrücken, erreichte mit dem FV Saarbrücken das Finale um die deutsche Meisterschaft in Berlin (0:3 gegen den Dresdner SC). Vom VfB Stuttgart wechselte er 1948 wieder zum 1. FC Saarbrücken, mit dem er bis 1960 die Glanzzeiten des Clubs in Deutschland mit der Vize-Meisterschaft 1952 (2:3 gegen Stuttgart) und viel beachteten Erfolgen in ganz Europa erlebte. Nach dem Ende seiner Spieler-Laufbahn war Binkert insgesamt 20 Jahre lang Trainer beim FCS, dem SV Röchling Völklingen, dem FC Homburg, dem VfB Theley und Borussia Neunkirchen.