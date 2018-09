später lesen Neuzugang trifft und bereitet Tor vor Goretzka glänzt bei Bayerns 3:0 in Stuttgart Teilen

Leon Goretzka zeigte am Samstag eine echte Gala. Vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw führte der überragende Neuzugang Fußball-Bundesligist Bayern München per Tor und Vorlage beim 3:0 (1:0) beim VfB Stuttgart an die Tabellenspitze. sid