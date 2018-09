später lesen American Football: Hurricanes müssen Aufstieg abhaken Aufstieg verpasst: Hurricanes verlieren in Ravensburg klar Teilen

Die Saarland Hurricanes haben gestern das entscheidende Spiel um den Meistertitel in der 2. Football-Bundesliga Süd verloren. Nachdem sie am vergangenen Samstag das Heimspiel gegen die Ravensburg Razorbacks mit 42:35 gewonnen hatten, stand das Rückspiel in Weingarten bei Ravensburg an. red