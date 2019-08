Fußball : Mehr Gerechtigkeit ist das Ziel

Der Videobeweis hat in der Bundesliga vergangene Saison für viele Diskussionen gesorgt. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Neue Fußball-Regeln und mehr Transparenz beim Videobeweis ab dieser Saison.

Neue Regeln, mehr Transparenz beim Videobeweis, besserer Dialog mit den Vereinen – im Streben um mehr Gerechtigkeit geht der Fußball neue Wege. Selbst das nicht gerade für seinen Reformeifer bekannte International Football Association Board (IFAB) hat sich mit dem Weltverband Fifa zu umfangreichen Änderungen durchgerungen. „Alle geben sich Mühe, das Spiel gerechter zu machen. Viele Dinge sind sinnvoll“, kommentierte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung bei Borussia Dortmund, am Ende des Regel-Workshops der Vereine in Köln: „Ich hoffe, dass wir in der kommenden Saison nicht mehr so viele Diskussionen haben.“

Spieler, Trainer und Zuschauer erwartet viel Neues. Ein Hauptaugenmerk lag auf einer Präzisierung der Handspielregel. So werden künftig mit der Hand erzielte Tore prinzipiell aberkannt, auch wenn das versehentlich geschah. Springt der Ball vom Körper oder Kopf eines abwehrenden Spielers an die eigene Hand, liegt laut neuer Regel kein Vergehen vor. Das gleiche gilt für den Fall, wenn ein Spieler den Ball im Fallen mit dem Arm berührt, der sich zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet. Befindet sich der Arm jedoch oberhalb der Schulter, wird das bis auf wenige Ausnahmen geahndet.

Um die Vereine in die Entscheidungsfindung einzubinden, wurden ihnen 40 Handspielsituationen übermittelt, die von Trainer und Spieler bewertet werden sollten. „Insgesamt sind nun mehr Fälle explizit beschrieben und eindeutig geklärt“, kommentierte DFB-Lehrwart Lutz Wagner, warnte aber vor übertriebenen Erwartungen: „Die Grauzone und der Ermessensspielraum für die Schiedsrichter sind zwar kleiner geworden, es wird aber weiterhin Streitfälle geben.“

Auch die Trainer und Betreuer sind betroffen. Sie können bei unsportlichem Verhalten mit der Roten oder Gelben Karte bestraft werden. Der bei Rot vorgesehene Verweis auf die Tribüne ist mit einer Sperre von mindestens einem Spiel verbunden. Darüber hinaus plant die Deutsche Fußball-Liga eine Sperre für die Trainer nach der vierten Gelben Karte. Das DFL-Präsidium werde einen entsprechenden Antrag der Generalversammlung der 36 Profivereine am 21. August in Berlin vorlegen, kündigte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor für Fußball-Angelegenheiten und Fans, an.