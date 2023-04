Mit 65 Jahren Eike Emrich – ehemaliger Chef des Landessportverbands ist tot

Innen-Staatssekretär Torsten Lang (SPD) ergänzt: Emrich habe auch den Sport im Saarland „nachhaltig geprägt“. So habe der Sportfunktionär wesentlichen Anteil an den hervorragenden Ergebnissen des DLV bei den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. Damals errang das deutsche Team neun Medaillen, davon zwei Goldmedaillen.