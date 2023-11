Saarbrücker Verfassungsrechtler Brisantes Gutachten: Darum kann der Saar-Sport auf mehr Geld vom Land hoffen

Ohne zusätzliche finanzielle Hilfen des Landes in Millionenhöhe wird der Landessportverband für das Saarland (LSVS) seine Aufgaben der Sportförderung in den nächsten Jahren nicht mehr voll erfüllen können. Zu diesem Ergebnis kommt der Saarbrücker Verfassungsrechtler Professor Dieter Dörr in einem Rechtsgutachten für den LSVS. Hintergrund ist, dass das so genannte Sport-Achtel von Saartoto als Haupteinnahmequelle des LSVS laut Dörr seit 2001 real „in einem dramatischen Umfang“ gesunken ist. Derzeit beträgt es rund 14 Millionen Euro im Jahr.