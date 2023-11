Saar-Athleten vor Millionen-Loch Sportverband LSVS fordert mehr Geld für Sport im Land

Der hoch verschuldete Landessportverband für das Saarland (LSVS) will im Dialog mit SPD-Landesregierung, Landtag, Fachverbänden und Betroffenen darauf dringen, dass ihm mehr benötigtes Geld zur Erfüllung seiner Breiten- und Spitzensportaufgaben bereitgestellt wird. Das kündigte LSVS-Präsident Heinz König am Dienstagabend mit Hinweis auf die 370 000 Mitglieder in 2000 Sportvereinen mit 50 Fachverbänden sowie die speziell geförderten 13 Olympiakandidaten aus dem Saarland an. Auf einer Veranstaltung der CDU-Landtagsfraktion auf dem Sport-Campus Saar (ehemals Hermann-Neuberger-Sportschule) in Saarbrücken plädierte der Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Jens Nettekoven, gar für eine große Sportler-Demonstration vor dem Saar-Landtag.