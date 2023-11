Fußball Fußball als Türöffner für Integration

Das porjekt „Golden Goal“, das von Katrin Rau geleitet wird, umfasst vier zentrale Bausteine: Mädchenfußball-AGs in den Schulen für Klassen eins bis vier, Teilnahme an Mädchenfußball-Turnieren, Ausbildung von Trainern an weiterführenden Schulen und in Vereinen, sowie die Durchführung von Fußball-Veranstaltungen mit Fokus auf Gemeinschaft und Verantwortung. Gefördert wird das Projekt vom SFV und den Ministerien in den Bereichen Bildung, Soziales und Sport.