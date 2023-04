3. Liga 0:1 gegen Erzgebirge Aue – nächster Rückschlag für die SV Elversberg im Aufstiegsrennen

In der 22. und 24. hatte erneut Mustafa zwei gute Einschussmöglichkeiten, doch wieder ging die Kugel jeweils links am Tor vorbei. Die stärkste Aktion in den ersten 45. Minuten hatte Nick Woltemade. Der SVE-Spielmacher setzte in der 43. Minute zu einem 20-Meter-Solo an, spielte mehrere Aue-Spieler aus und schoss dann erneut links am Gästetor vorbei.