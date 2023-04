Bundesliga Tuchels Pläne mit Bayern-Youngster Tel: Erstmal weiter Joker

In bislang 17 Bundesliga-Partien über meist kürzere Spielzeit hat Tel vier Tore erzielt. Das europaweit begehrte Sturmtalent kam im vergangenen Sommer für eine Basis-Ablöse von rund 20 Millionen Euro aus Frankreich von Stade Rennes. Tel soll in München die Zukunft gehören. Womöglich aber über den Umweg einer Ausleihe. „Das ist noch nicht endgültig entschieden“, sagte Tuchel zu einer Fortbildung von Tel mit mehr Einsätzen bei einem anderen Verein in der kommenden Saison. Eine Entscheidung werde man erst „ganz spät“ in der Vorbereitung treffen, kündigte Tuchel an: „Ende August, nicht vorher.“ Tels Vertrag in München läuft bis 2025.