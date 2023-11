Mitgliederversammlung beim LSVS LSVS bekommt gutes Zeugnis ausgestellt

„Wir wissen, was passiert, wenn wir Geld ausgeben, das wir nicht haben“, brachte es ein Zwischenruf bei der Mitgliederversammlung des Landessportverbands für das Saarland (LSVS) am Dienstag auf dem Sportcampus Saarbrücken auf den Punkt. Nach dem Finanzskandal befindet sich der LSVS auf dem Weg der Konsolidierung, konnte das Minus im vergangenen Jahr auch dank verschiedener Einmaleffekte um rund 1,8 Millionen Euro verkleinern. Dennoch ist klar: „Wir werden bis weit in 2030er- oder sogar 2040er-Jahre an unseren Altverbindlichkeiten zu knabbern haben“, sagte LSVS-Vorstand Finanzen Joachim Tesche, der erneut betonte, dass eine Förderung des Sports über das sogenannte Sportachtel hinweg dringend erforderlich sei, „wir werden mittel- und langfristig ein Finanzierungsproblem bekommen.“