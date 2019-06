Polizei sucht Zeugen : Vandalismus in Überroth-Niederhofen

Überroth-Niederhofen In einer Parkanlage wüteten Unbekannte und richteten reichlich Schaden an.

Von Freitag auf Samstag haben Vandalen in der Parkanlage Im Betzen in Überroth-Niederhofen gehaust. Das berichtet die Polizei. An einer Holzhütte schlugen die Unbekannten die Fensterscheiben ein. Außerdem wurde eine aufgestellte Holzbank in den Weiher geworfen und ein Mülleimer wurde beschädigt.