Blaulicht : Unbekannte fällen gesunden Baum

St. Wendel im Bereich des Parkplatzes zur alten Bahntrasse in St. Wendel gefällt. Nach Angaben der Polizei, wirkten die Täter zuvor massiv mit einem Schlagwerkzeug auf den Baum ein. Der so entstandene Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag, so die Polizei weiter.