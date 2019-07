Blaulicht : Unbekannte stehlen Begrenzungskette

St. Wendel Eine etwa sechs Meter lange, gelb-schwarze Begrenzungskette ist am frühen Samstagmorgen zwischen 4 und 8 Uhr entwendet worden. Diese war als Abgrenzung zwischen einem Grundstück in der Alsfassener Straße in St.

Wendel und dem Gehweg angebracht, berichtet die Polizei.