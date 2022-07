St. Wendeler Bahnhof : Betrunkene verletzen Taxifahrer wegen abgelehnter Beförderung

St Wendel In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1 Uhr hat eine Gruppe betrunkener Männer einen 67-jährigen Taxifahrer am St. Wendeler Bahnhof verletzt. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, habe der Taxifahrer zuvor die Beförderung der Männer abgelehnt, da die Männer stark alkoholisiert gewesen sein.

Ein Täter sei in der Folge an die Fahrertür herangetreten, habe die Hand des Taxifahrers geschnappt und so stark verdreht, dass es zu einem Bluterguss an der Hand des Fahrers kam. Die weiteren Personen der Gruppe hätten sich ruhig verhalten. Im Anschluss habe sich der Tatverdächtige von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Aggressor im Innenstadtbereich gestellt werden, es wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Die Person wurde in Gewahrsam genommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, heißt es in dem Polizeibericht abschließend.