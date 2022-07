Jugend trainiert für Olympia : Wendalinum trumpft in Berlin auf

St Wendel Handballerinnen des St. Wendeler Gymnasiums belegen beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ den siebten Platz.

Den Handballerinnen des St. Wendeler Gymnasiums Wendalinum ist beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ ein Erfolg gelungen. Das Team der Wettkampfklasse III (Jahrgänge 2007 bis 2010), das zuvor auf Saarland-Ebene den Titel geholt hatte, belegte in Berlin am Ende den siebten Platz.

In der Vorrunde traf die Mannschaft aus dem Saarland auf das Sportgymnasium Neubrandenburg – und musste sich gegen die körperlich überlegenen Kontrahentinnen mit 5:12 geschlagen geben. Doch die St. Wendelerinnen gewöhnten sich schnell an das Niveau auf Bundesebene. Im zweiten Spiel gab es einen 11:6-Erfolg gegen das Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne aus Niedersachsen. Dadurch war der zweite Platz in der Gruppe gesichert und es ging am nächsten Tag um die Plätze eins bis acht.