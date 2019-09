Polizei sucht nach Hinweisen : Fahrer rast gegen Hauswand und macht sich aus dem Staub

St. Wendel Ein Fahrer ist mit seinem Wagen in der St. Wendeler Balduinstraße gegen eine Hauswand gerast. Danach habe er sich aus dem Staub gemacht, ohne den Schaden zu melden. Das berichtet ein Sprecher der St. Wendeler Polizei.

Den vorhandenen Spuren nach zu urteilen, sei der Unbekannte nach der der Kollision von der Wendalinusstraße kommend in die Balduinstraße abgebogen, um dort nach rechts in Richtung Ostertalstraße zu fahren. „Hier streifte er in einer Höhe bis zu 3,5 Metern ein zur Verblendung angebrachtes Blech und riss ein zirka 1,5 Meter langes Stück herunter, das teilweise auf den darunterliegenden Gehweg fiel“, teilt ein Polizei-Sprecher mit.