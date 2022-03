Inzidenz liegt bei 1967,4 : 316 neue Corona-Infektionen über das Wochenende

Corona-Test Foto: dpa/Robert Michael

St Wendel Das Gesundheitsamt meldete über das Wochenende insgesamt 316 neue Coronavirus-Infektionen im St. Wendeler Land, 211 am Samstag und 105 am Sonntag. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Samstag bei 1929,3, am Sonntag stieg sie leicht auf 1967,4. Die Infektionsfälle verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Kommunen: Kreisstadt St. Wendel (74), Marpingen (49), Namborn (24), Nohfelden (36), Nonnweiler (28), Oberthal (16 und Tholey (58).