Neueröffnung in St. Wendel : Im „Camelot“ speisen wie im Mittelalter

Die Theke im Schankraum des St. Wendeler Wirtshauses Camelot im Balduinkeller. Foto: Frank Faber

St Wendel Am Samstag eröffnet ein neues Lokal im Balduinkeller in St. Wendel. Bis zu 50 Gäste können hier in vergangene Zeiten eintauchen.