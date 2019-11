Sitzung in Oberthal : Bebauungsplan „Beim Baumgarten“ ist Thema im Rat

Oberthal Die Mitglieder des Oberthaler Gemeinderats treffen sich am heutigen Dienstag, 5. November, zur Sitzung im Bürgersaal des Rathauses. Laut Mitteilung aus der Verwaltung geht es ab 18 Uhr in gleich zwei Tagesordnungspunkten um den Bebauungsplan „Beim Baumgarten“ in Steinberg-Deckenhardt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red