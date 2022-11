Krippenausstellung in Neunkirchen/Nahe : Krippen-Ausstellung zeigt Christi Geburt in vielen Variationen

Krippen wie diese sind in der Adventszeit in Neunkirchen/Nahe zu sehen. Bürger können sich noch beteiligen. Foto: Arno Stockmar

Neunkirchen/Nahe Die 22. Krippenausstellung in Neunkirchen/ Nahe wird am Freitag, 2. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerhaus eröffnet und dauert bis Sonntag 11. Dezember.

Zum Eröffnungsabend werden Kinder der örtlichen Kindertagesstätte auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen. Auch der Nikolaus wird an diesem Abend erwartet. An den Samstagen, 3. und 10. Dezember, ist die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An den Sonntagen, 4. und 11. Dezember, von 14 bis 20 Uhr. An den beiden Sonntagen werden Kaffee und Kuchen angeboten. Gruppen können auf Anfrage bei Erwin Barz, Telefon (0 68 52) 16 00, einen separaten Termin unter der Woche erfragen.