Polizei : Hauptstraße: Zeugen gesucht für Beinahe-Unfall

Foto: dpa/Monika Skolimowska

Merchweiler Am Samstag, 5. November, gegen 21.45 Uhr kam es in Merchweiler in der Hauptstraße zu einer Straßenverkehrsgefährdung, wie die Polizei mitteilt. Ein 51-jähriger Fahrer fuhr mit seinem schwarzen Renault vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein.