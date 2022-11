Neujahrsgala : Neujahrs-Gala im Theater am Ring

KSO Saarlouis Foto: Sabine Schmitt

Saarlouis (red) Der Stadtverband der kulturellen Vereine Saarlouis präsentiert zum 15. Mal in Kooperation mit dem städtischen Kulturamt am Sonntag, 1. Januar 2023, um 18 Uhr die Neujahrs-Gala im Theater am Ring in Saarlouis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es spielt das Kreis Symphonie Orchester unter Leitung von Christian Schüller. Die Solisten des Abends, Diana Kantner (Mezzosopran), Gideon Henska (Bariton) und Dietrich Fritsche (Klarinette) nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise durch Oper, Operette, Musical und Filmmusik. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Mozart, Bizet, Strauß, Lehár und Gershwin. Man darf sich auf berühmte Werke freuen, unter anderen aus „Die Fledermaus“, „Don Giovanni“ sowie „Porgy und Bess“. Durch den Abend führt Hans Werner Strauß, Vorsitzender des Stadtverbandes der kulturellen Vereine.