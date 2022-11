Sneaker sind der neue Luxus : Schuhschrank oder lieber Tresor?

Turnschuhe sind die neue Rolex. Natürlich keine gewöhnlichen Turnschuhe, sondern Sneaker. Laut Online-Lexikon Wikipedia ist Sneakers der US-amerikanische Sammelbegriff für Sportschuhe und bezeichnet Schuhe, die sowohl während sportlicher Betätigung als auch im Alltag getragen werden können.

Warum aber, so habe ich mich dieser Tage in der Einkaufsmeile von Mannheim staunend gefragt, werden Sneaker in Klarsichtfolie eingeschweißt und wie teure Uhren im Schaufensterregal präsentiert? Mein Sohn hat mich aufgeklärt. Es handelt sich bei den „ausgestellten“ Sportschuhen um besonders exklusive Modelle angesagter Marken. Sie sind in einer transparenten Kunststofffolie eingeschweißt, damit sie nicht an Wert verlieren.