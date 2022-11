Lesung : Helga Koster liest aus „Verschlüsselte Lebensräume“

„Verschlüsselte Lebensräume“ heißt das neue Buch von Helga Koster. Foto: Ruppenthal

Saarlouis „Verschlüsselte Lebensräume“ heißt das neue Buch von Helga Koster, das jetzt in der Edition Schaumberg, Tholey, erschienen ist. Am Dienstagabend stellt die Saarlouiser Autorin ihr neues Buch um 19.30 Uhr in der Saarlouiser Stadtbibliothek vor.

