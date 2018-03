Saarbrücken vorn bei Ehe für alle

Die Ehe für alle wird in Saarbrücken besonders stark angenommen. Das zeigen die Zahlen der Standesämter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bis Mitte März. Demnach gab es in Saarbrücken seit Oktober 60 Umwandlungen von Lebenspartnerschaften in Ehen. Außerdem gaben sich 19 gleichgeschlechtliche Paare das Ja-Wort. In Mainz (zehn), Kaiserslautern (neun), Trier (sieben), Koblenz (sechs) und Ludwigshafen (vier) waren es jeweils deutlich weniger.