Lehrgänge für angehende Skipper : Neuer VHS-Kurs für Sportbootführerschein

Die VHS bietet wieder Kurse für angehende Skipper an. Foto: Frank Sorg

St. Ingbert Die ersten praktischen Fahrstunden auf der Saar starten bereits im März.

Gleich zu Jahresbeginn bietet die Biosphären-VHS St. Ingbert wieder in Zusammenarbeit mit der Bootsfahrschule Poseidon einen Kurs zum Erwerb der amtlichen Sportbootführerscheine an. Die Führerscheine können in den Varianten „See“ sowie „Binnen“ für Motorboote absolviert werden.