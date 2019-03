später lesen Teilweise öffentlich Kulturausschuss des Stadtrates tagt im Rathaus Teilen

Am heutigen Dienstag tagt der Ausschusses für Kultur, Bildung und Soziales in einer teilweise öffentlichen Sitzung im St. Ingberter Rathaus. Im öffentlichen Teil wird ein Vergleich der Hallengebühren in städtischen und kreiseigenen Gebäuden gezogen. red