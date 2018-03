Jetzt Plastik- gegen Stofftaschen tauschen

Der Saarpfalz-Kreis engagiert sich seit 2015 für den Fairen Handel und wurde 2017 als Fairtrade-Landkreis rezertifiziert. Auf Landkreis- und Stadtebene engagiert sich seither eine Gruppe interessierter Bürger zu Themen wie Kinderrechten, fairen Produktionsbedingungen und Nachhaltigkeit. Mit der Aktion „Stoff statt Plastik und Upcycling“ geht es den Gruppen um die Reduzierung von Plastiktüten und die Auswirkung der von Greenpeace geschätzten 150 Milliarden Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren, aber auch um ein Augenmerk auf Produktionsbedingungen in der Textilbranche.

Die „Jute statt Plastik“-Aktion aus den 1980ern wird mit individuell gestalteten Taschen aus ökologisch erzeugtem, fair gehandeltem Stoff wieder aufgegriffen. Genäht in der Region, werden die Stofftaschen im Tausch als Alternative zur Plastiktasche angeboten. Mit dem Kirkeler Nähkästchen, der Gesellschaft für Arbeit und Qualifizierung im Saarpfalz-Kreis (AQuiS) mbH und dem Jobcenter des Saarpfalz-Kreises fanden sich Kooperationspartner für den ersten Schritt zur Umsetzung dieser Projektidee, dem Nähen der Stofftaschen.

Als weiterer Schritt folgt nun die kreative Wiederverwertung der Plastiktüten. Christel Bernard, Archäologin und Abteilungsleiterin der AQuiS GmbH am Standort in Kirkel, entwickelte gemeinsam mit den Frauen und Männern im Kirkeler Nähkästchen die Ideen zur Wiederverwertung der Plastiktaschen. Die eingetauschten Taschen werden zunächst gründlich ausgewaschen und getrocknet. Anschließend werden die Taschen zugeschnitten, um neue Produkte daraus zu häkeln, zu nähen oder zu weben. So entstehen Körbe, Shopper-Taschen oder Taschen mit Umschlag, die kostenlos an bedürftige Menschen oder an Kindertagesstätten weitergegeben werden. Beim Biosphärenmarkt stehen Frühlings- und Ostermotive im Mittelpunkt der kreativen Stoffarbeiten. Die Plastiktaschen werden im Kuppelsaal während der SaarLorLux-Tourismusbörse eingetauscht und in der darauffolgenden Woche im Weltladen in der St. Ingberter Kaiserstraße 20.