Eine Gartenmauer in der Rohrbacher Straße in Hassel zwischen Freitag und Samstag, 14. und 15. September, mit Graffiti beschmiert. Mehre sogenannte „Tags“ wurden dort an die Wand gesprüht. Von red