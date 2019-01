später lesen Polizeibericht Einbruch in Einfamilienhaus in St. Ingbert Teilen

Twittern







Am Samstagnachmittag sind zwischen 16.50 und 17.20 Uhr bisher Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Bergstraße in St. Ingbert-Mitte eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt und waren in die Küche eingestiegen. red