Biosphärenfest: Lokale Vereine sollen mitmachen

Das Biosphärenfest ist aus Sicht der St. Ingberter Stadtverwaltung einer der Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungskalender. Im nächsten Jahr findet es wieder in St. Ingbert statt. Am Sonntag, 26. August 2018, wird in der Gustav-Clauss-Anlage gefeiert. Das Fest soll zu einem eindrucksvollen Aushängeschild für das Biosphärenreservat Bliesgau werden. Dabei soll es sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch umweltverträglich sein. red