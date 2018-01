Am vergangenen Montag, 29. Januar, kam es zu einer Unfallflucht in Habkirchen. Zwischen 9 und 16 Uhr wurde an einem in der Blieskasteler Straße geparkten VW Golf der Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.

Hinweise an die Polizei Blieskastel. Tel. (0 68 42) 92 70.