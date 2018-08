Altstadter Kita Himmelsgarten kann bald umziehen

Die ehemalige Volksschule beziehungsweise Grundschule in Altstadt wird bald wieder mit Kinderleben gefüllt sein, denn sie wird zum neuen Domizil der Kindertagesstätte Himmelsgarten (wir berichteten mehrfach). Die Sanierungsarbeiten nach Vorgaben des Denkmalschutzes im Gebäude sowie der zweigeschossige Anbau sind abgeschlossen, sodass sich die neue Kindertageseinrichtung modern, farbenfroh und bedarfsgerecht präsentiert, berichtet jetzt die Kreisverwaltung. Auf das Gesamtinvestitionsbudget von 3,6 Millionen Euro entfallen 2,8 Millionen Euro reine Baukosten. Der Saarpfalz-Kreis werde die Erweiterung und den Umbau der Schule zur Kindertageseinrichtung mit insgesamt 794 400 Euro bezuschussen. Landrat Theophil Gallo überreichte dieser Tage Bürgermeister Frank John für die Gemeinde Kirkel als Bauträger offiziell einen Zuschussbescheid in Höhe der bereits abgerufenen Summe von 550 800 Euro. Bauträgerin ist die evangelische Kirchengemeinde Altstadt, vertreten bei diesem Termin durch Pfarrerin Christiane Härtel.

Bei einem Rundgang machte sich der Landrat ein Bild von der neuen Einrichtung und lobte die gute Zusammenarbeit: „Dass die Kinder in dieser ansprechenden Umgebung zukünftig lernen und spielen dürfen, dafür haben sich dankenswerterweise viele Akteure aus der Gemeinde, aus dem Ort, aus dem Kreis und aus der evangelische Kirchengemeinde verbindlich eingesetzt. Es ist ein deutlicher Anstieg an Krippenplätzen zu verzeichnen. Davon profitieren Familien aus der gesamten Region.“

65 Kita-Plätze, die bei Bedarf alle ganztags angeboten werden können, und insgesamt 36 Krippenplätze verteilen sich auf fünf altersgemischte Gruppen und eine so genannte Nestgruppe. Die Kinder und ihre Betreuerinnen und Betreuer der Kindertagesstätte Himmelsgarten, Am Kindergarten 1, bereiten sich derzeit auf den Umzug in das gegenüberliegende Gebäude vor, der Anfang September erfolgen wird.