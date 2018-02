später lesen Polizei Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Einbrechern FOTO: Frank Rumpenhorst / dpa FOTO: Frank Rumpenhorst / dpa Teilen

Der wirksame Einbruchschutzsteht im Mittelpunkt der „Mobilen Wache“ der Polizeiinspektion Homburg. Diese macht am Freitag, 2. März, 10 bis 12 Uhr, im Saarpfalz-Center in Homburg Station. Die beiden Kontaktpolizisten Martin Hartmann und Thomas Clemenz informieren die Bürgerüber mögliche Gefahren sowie konkrete Maßnahmen und Sicherheitsempfehlungen, um Einbrüche zu verhindern. Die Kontaktpolizisten bieten darüber hinaus auch kostenlose Einbruchschutzberatungen bei Bürgern zu Hause an. Von