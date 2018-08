später lesen Tierheim Homburger Tierheim stellte sich bei Sommerfest vor Teilen

(tib) Am Homburger Tierheim war an diesem Wochenende wieder viel los. Der Grund dafür: das alljährliche Sommerfest, das mittlerweile zu einer Traditionsveranstaltung geworden ist. Rund um das „Ria-Nickel-Tierheim“ auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs in Erbach konnte man sich über alles informieren, was mit dem Thema „Haustiere“ zu tun hat.