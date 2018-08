später lesen Am 19. August Gospelgottesdienst in Erbach Teilen

Der Singkreis der Gemeinde gestaltet am kommenden Sonntag,19. August, den Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche in Erbach mit Gospels. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Chor ein zu einer Konzertmatinée mit Spirituals und Popsongs. red