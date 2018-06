Sperrung in der Innenstadt wegen Kanalarbeiten

Der erste Bauabschnitt startet an diesem Montag, 11. Juni. Wegen der Arbeiten wird die Zufahrt von der Talstraße in die Kirchenstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Arbeiten in der Innenstadt erstrecken sich in den ersten Wochen auf den Abschnitt von der Einmündung Talstraße bis zur Kirchenstraße, Hausnummern eins und zwei. Insgesamt soll es bis voraussichtlich Ende November dauern, bis der Kanalneubau abgeschlossen sein wird. Anwohnerinnen und Anwohner, die sich über den genauen Baufortschritt und die zu erwartenden Absperrungen informieren wollen, finden dazu entsprechende Hinweise auf der Internetseite der Stadt Homburg unter www.homburg.de/

Aktuelles/aktuelle Baustellen/ in der Stadt, wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt.